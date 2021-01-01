Cat Casino
|Индустрия
|Онлайн казино
|Год основания
|2021
|Языки интерфейса
|Русский, Английский, Немецкий, Польский, Португальский, Испанский, Турецкий, Казахский
|Оператор
|CatCasino B.V.
|Лицензия
|Кюрасао (Curacao), No. 365/JAZ
|Сертификация
|iTEch Labs
|Провайдеры слотов
|NetEnt, Microgaming, Quickspin, Yggdrasil, Push Gaming, NYX, Group Gaming, Amatic, Betsoft, Relax Gaming, Thunderkick, Elk Studios, NoLimit City, Big Time Gaming (BTG), Endorphina, Evolution Gaming, Blueprint Gaming, NextGen Gaming, Ainsworth Software, Iron Dog Studio, 1×2 Gaming, Just For The Win, Genesis Gaming
|Провайдеры live-казино
|NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming
|Количество игр
|3200+
|Доступ для игроков
|Россия, Казахстан, Беларусь, Польша, Канада, Бразилия, Финляндия, Греция, страны Балтии и СНГ
|Методы платежей
|Visa, MasterCard, Piastrix, ecoPayz, Perfect Money, Skrill, Rapid Transfer, Neteller, Litecoin, Ripplehere, Bitcoin, Docoin, MuchBetter.
|Минимальный депозит / вывод картой
|50 / 1000 рублей
|Минимальный депозит / вывод эл. кошельком
|50 / 1000 рублей
|Лимиты вывода
|Бeз oгpaничeний
|Время ожидания вывода
|от 5 минут до 24 часов (в среднем до 30 минут)
|Поддержка
|Живой чат 24/7, Skype, E-mail
|Мобильное приложение
|Адаптивный сайт
|Официальный сайт
|catcasino.com
Портал Кэт Казино стал ответом на запрет гэмблинга в России. Сегодня этот сайт предлагает доступ к самым интересным азартным играм онлайн, в Casino Cat можно поиграть в слоты крупных мировых провайдеров, получить доступ к интересным турнирам и бонусам, использовать программу лояльности. Казино Кэт приглашает к игре любителей азарта из России, доступ к сайту свободный, нет трудностей с регистрацией. Поддержка всегда онлайн – в Cat казино можно задать любой вопрос через онлайн-чат.
Особенности каталога игр
Большая ценность Cat Casino – игровые автоматы. Здесь представлены аппараты крупных провайдеров, таких как Booongo, Evolution, NetEnt, Atronic, Playtech, Unicum и прочих производителей. Слоты в казино Кэт занимают основу каталога игр, но есть и альтернативные варианты для удовольствия игроков. Доступ к обширному каталогу софта порадует игроков из Украины, которые не могут играть во многих других заведениях из-за ограничений для этого региона.
Основные разновидности игр на сайте следующие:
- классические вращения на отличных автоматах – большой выбор софта с отдачей от 96.5% и выше;
- настольные игры – рулетка в Cat Casino доступна сразу в нескольких исполнениях, есть бинго и прочие симуляторы;
- скарточный софт позволит сразиться в виртуальных комнатах с компьютером в покер, блэкджек и другие игры;
- live-дилеры – возможность поиграть с крупье в режиме онлайн, отличный шанс сделать игру более разнообразной.
Каталог софта постоянно дополняется новинками. Играть в казино Кэт можно как в классические слоты, так и в более современные автоматы с новым типом графики, нестандартным управлением. Отдельной мобильной версии Cat Casino или приложений для смартфонов нет. Зато сайт адаптирован к любому размеру экрана. Запустить казино можно на телефоне, планшете, компьютере и любом другом устройстве, на которое можно установить браузер. Каждая игра официальная, поэтому можно не переживать о честности, проценте отдачи и других параметрах настройки слотов.
Cat Casino бонусы при регистрации
Бонусная политика становится важным фактором подбора игрового заведения. Стоит учитывать, что бонусная система этого заведения начинает действовать для игрока с момента первого пополнения. Бездепозитных бонусов нет. Первый бонус казино Cat вы получите в момент первого пополнения счета. Также учтите, что бонусы нужно отыгрывать, на разные типы подарков начисляют вейджер (коэффициент отыгрыша), пока вы не отыграете бонус, выводить деньги нельзя.
Основные предложения бонусов:
- Стартовые бонусы Cat Casino – добавки на первые депозиты, в сумме до 100 000 рублей, а также дополнительно 180 фриспинов. Это удачная возможность сделать старт более легким и приятным.
- Возможность повышать уровень аккаунта. Каждый новый шаг по лестнице уровней ознаменуется целым пакетом приятных подарков. Это определенный квест, который добавляет азарта в вашу игру.
- На сайте работает кэшбэк. Можно получить до 20% от суммы проигранных денег обратно на счет.
- Портал проводит турниры и гонки среди игроков. Активные пользователи получают возможность значительно улучшить свое финансовое положение за счет соревнований.
- Акции разыгрывают сотни тысяч рублей, и это возможность соревноваться за дорогостоящие призы и крупные суммы денег.
Играть в Cat Casino с бонусом намного приятнее, поэтому изучите информацию о программе лояльности до того, как начнете игру на проекте. Это поможет вам играть комфортнее и иметь приятный запас средств для крупных ставок или быстрых турниров.
Как играть в Cat Casino на реальные деньги?
На портале играют на гривны. Вы можете пополнять счет и выводить средства с помощью банковских карт, дополнительных и скрытых комиссий не будет. Чтобы играть в казино Кэт на деньги, нужно для начала пополнить счет. Далее вы можете делать ставки, получать бонусы, выводить выигрыши и пользоваться другими предложениями проекта. Игра без ставок на реальные деньги также возможна, благодаря режиму «Демо», который есть практически на всех слот-автоматах.
Когда вы играете на деньги в Cat Casino, нужно понимать порядок вывода средств. Вы можете снять с портала до 80 000 рублей в сутки. Большие суммы могут быть разбиты на несколько дней. Дополнительная проверка и верификация игрока по документам проводится при первом выводе суммы от 1000 рублей. Портал предлагает стандартный финансовый сервис, который работает строго по указанным в правилах положениям.
Вывод о казино Cat
Из плюсов проекта стоит отметить, что он подготовлен для игроков из России, предлагает достаточно быстрый вывод средств в течение 1 рабочего дня. Также здесь неплохой каталог игр и известные провайдеры, которым можно верить. Из серьезных недостатков можно вспомнить ограничения на вывод средств, минимальное количество самых современных игр, а также довольно редкое проведение масштабных акций.